Турция может приобрести российские истребители Су-57

Зарубежные СМИ сообщают, что Турция может приобрести у России палубную версию истребителей Су-57.

Как сообщает издание actualnews. org, после закупки у России комплексов С-400, Турция была исключена з программы по строительству американских F-35 и теперь может закупить российские Су-57.

Ранее руководство Турции заявляла о намерениях самостоятельно построить авианосец. После того, как судно TCG Anadolu было готово, появилась необходимость в современных истребителях. Теперь, оставшись без F-35, Анкара обратила внимание на российские самолёты.