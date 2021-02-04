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США заморозили вывод войск из Германии

Силовые структуры » Министерство обороны

США прекратят запланированный вывод 12 тысяч военнослужащих из Германии, пока Пентагон проводит обзор планов эпохи Трампа.

С таким заявлением выступил глава Европейского командования США.

"Эти планы были заморожены, до тех пор, пока новый министр обороны США Ллойд Остин находится в процессе проведения очень тщательного обзора политики предыдущей администрации", — заявил журналистам генерал ВВС Тод Уолтерс, не сообщив сроков проведения аудита.

Напомним, запланированное сокращение численности включало в себя передислокацию американского европейского командования из города Штутгарт в Бельгию и возвращение 2-го кавалерийского полка, в настоящее время базирующегося в немецком городе Вильзек, в США.

Только 6 тысяч военнослужащих, которые должны были покинуть Германию, планировалось вернуть в США, другая часть предназначались для развертывания в Балтийском регионе.

Тогдашний министр обороны Трампа Марк Эспер заявлял, что вывод американских войск из Германии и размещение их в других местах повысит безопасность в Европе.

Автор: Ольга Лебедева
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