На Украине весенний призыв пройдёт по новым правилам

На Украине весенний призыв на срочную военную службу пройдёт по новым правилам.

Как сообщает издание inforesist. org, ранее украинские призывники отправлялись в учебные центры, где получали военную специальность и уже затем следовали в часть. Новые правила призыва предполагают, что молодые воины будут сразу направляться в воинские части, где будут знакомиться с особенностями несения воинской службы, а уже после этого будут направляться в учебные центры для получения военных специальностей.

На Украине считают, что такой формат призыва позволит командирам выявить способности каждого из военных и направить их на обучение по соответствующей специальности.

Кроме того отмечается, что с весны гораздо большее число призывников будут направляться в пограничные войска.