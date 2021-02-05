Российские военные в Сирии заставили американцев бежать

В Сирии американские военные, увидев российский патруль, вынуждены были обратиться в бегство.

Как сообщает издание actualnews. org, инцидент произошёл в городе Маликия на северо-востоке Сирии. Американские военные считают данный населённый пункт зоной своего влияния. Однако, увидев движение российской колонны в сопровождении вертолётов ВКС РФ, военные США, передвигавшиеся на бронетранспортёрах, в срочном порядке убрались с дороги.

Более того, во время дальнейшего патрулирования военные США больше на пути россиян не встречались, хотя за день до произошедшего в данном районе находились американские посты.