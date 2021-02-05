В России в ближайшие годы будет создана линейка поршневых двигателей различной мощности для беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщает РИА "Новости", о разработке линейки двигателей рассказал директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова Михаил Гордин.
"Грустно, что их нет, но я уверен, что через пять лет появятся типовые отечественные поршневые двигатели различных мощностей — 50 "лошадей", 80, 150, 200, 500, на базе которых можно строить беспилотники в интересах Минобороны", -цитирует агентство Гордина.
Отмечается, что в настоящее время технические требования для данного рода двигателей уже определены Минпромторгом.
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