Украина возобновила боевые действия в Донбассе

В Донбассе возобновились боевые действия по инициативе украинской стороны. ВСУ нарушили режим прекращения огня впервые с июля 2020 года.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

"Огонь велся в направлении поселка Старомихайловка со стороны подконтрольного украинским властям города Красногоровка", — пишет Донецкое агентство новостей.

Обстрел начался в 10:05 по местному времени, украинский военнослужащие использовали снаряды 122 калибра и боевые машины пехоты.