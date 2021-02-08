Зеленский разрешил допуск иностранных военных на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о допуске на территорию государства иностранных военных.

Как сообщает РИА "Новости", закон предусматривает допуск зарубежных военных на Украину в 2021 году для проведения многонациональных военных учений.

"Зеленский подписал закон "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях" № 1131-ІХ, который Верховная рада приняла 26 января 2021 года", — цитирует агентство сообщение пресс-службы Офиса украинского президента.

Отмечается, что Украина планирует провести у себя восемь многонациональных учений, в которых будут задействованы 21 тысяча украинских военнослужащих и 11 тысяч иностранных.