Американцы начали строительство своей авиабазы в Сирии

Американские военные приступили к возведению в Сирии своей новой авиабазы. Она будет одной из крупнейших в регионе.

Как сообщает издание news-r.ru, американская авиабаза будет располагаться в окрестностях Дйер-эз-Зора. Она станет самой крупной базой ВВС США в Сирии. На ней разместятся, в том числе, тяжёлые военно-транспортные самолёты.

Известно, что в настоящее время идёт строительство взлётно-посадочной полосы.

Эксперты отмечают, что США приняли решение о строительстве базы в регионе с высокой военной напряжённость, тем самым подставляя свою базу под удар проиранских сил.