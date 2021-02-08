Американские военные приступили к возведению в Сирии своей новой авиабазы. Она будет одной из крупнейших в регионе.
Как сообщает издание news-r.ru, американская авиабаза будет располагаться в окрестностях Дйер-эз-Зора. Она станет самой крупной базой ВВС США в Сирии. На ней разместятся, в том числе, тяжёлые военно-транспортные самолёты.
Известно, что в настоящее время идёт строительство взлётно-посадочной полосы.
Эксперты отмечают, что США приняли решение о строительстве базы в регионе с высокой военной напряжённость, тем самым подставляя свою базу под удар проиранских сил.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?