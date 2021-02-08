Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Эксперты раскрыли секрет густых волос
Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре
Власти Самарской области резко сократили бюджет "Крыльев Советов"
Кардиолог перечислила опасные симптомы при пониженном давлении
Стало известно расписание трансляций чемпионата мира по биатлону
Власти Турции обещают россиянам безопасный отдых
Россия усилила группировку военных самолётов на севере
Драчёв поддержал Губерниева в ситуации с открытым письмом
Зеленский разрешил допуск иностранных военных на Украину

Американцы начали строительство своей авиабазы в Сирии

Силовые структуры » Министерство обороны

Американские военные приступили к возведению в Сирии своей новой авиабазы. Она будет одной из крупнейших в регионе.

Как сообщает издание news-r.ru, американская авиабаза будет располагаться в окрестностях Дйер-эз-Зора. Она станет самой крупной базой ВВС США в Сирии. На ней разместятся, в том числе, тяжёлые военно-транспортные самолёты.

Известно, что в настоящее время идёт строительство взлётно-посадочной полосы.

Эксперты отмечают, что США приняли решение о строительстве базы в регионе с высокой военной напряжённость, тем самым подставляя свою базу под удар проиранских сил.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Эксперты раскрыли секрет густых волос
Рынку жилья "сносит крышу" из-за ипотечного бума
Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре
Украина проводит военные учения вблизи границ Крыма
Эстония получила от американцев военную помощь на 13 миллионов долларов
Власти Самарской области резко сократили бюджет "Крыльев Советов"
Казахский национализм: главные отличия от украинского
Кардиолог перечислила опасные симптомы при пониженном давлении
Американцы начали строительство своей авиабазы в Сирии
Стало известно расписание трансляций чемпионата мира по биатлону
Популярное
Мир. Новости мира
Казахстану стал невыгоден Евразийский союз

Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрировать﻿ся с другими партнерами?

Казахстану стал невыгоден Евразийский союз
МИД РФ рассказал о реакции Запада на видео с действиями полиции
Мир. Новости мира
МИД РФ рассказал о реакции Запада на видео с действиями полиции
Мир. Новости мира
После визита Борреля: пути России и ЕС разошлись окончательно
Здоровье
Эксперты ВОЗ нашли важные улики при расследовании в Ухане
Усам Оздемиров Рынку жилья "сносит крышу" из-за ипотечного бума Усам Оздемиров Василий Амирджанов Выборы в Госдуму потребуют больше агитпропа Василий Амирджанов Олег Артюков После визита Борреля: пути России и ЕС разошлись окончательно Олег Артюков
Новости Европы
Тихановская призвала Навальную занять место мужа в политике
Политика. Новости и аналитика
Как и где будет "сидеть" Алексей Навальный
Ушёл с маршрута: Ксения Собчак высказалась о Семёне Слепакове
Российский шоу-бизнес
Ушёл с маршрута: Ксения Собчак высказалась о Семёне Слепакове
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников