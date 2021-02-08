Российские и белорусские военные проводят совместную тренировку

Вооружённые силы России и Белоруссии проводят совместную тренировку, которая является репетицией масштабных учений "Запад-2021".

Как сообщает издание "Взгляд", тренировка проходит в рамках подготовки к масштабным манёврам, которые запланированы на сентябрь текущего года.