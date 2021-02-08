Вооружённые силы России и Белоруссии проводят совместную тренировку, которая является репетицией масштабных учений "Запад-2021".
Как сообщает издание "Взгляд", тренировка проходит в рамках подготовки к масштабным манёврам, которые запланированы на сентябрь текущего года.
"С 8 по 12 февраля на стационарных пунктах управления представители Вооруженных сил Белоруссии и России в составе Объединенного командования проработают один из вариантов применения группировок войск (сил) в операции РГВ(С)", — цитирует издание военное ведомство Белоруссии.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?