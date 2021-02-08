Украина создаст дрон-камикадзе для войны на Донбассе

Украина планирует в ближайшее время создать дрон-камикадзе, который может быть использован в боевых действиях на Донбассе.

Как сообщает издание nation-news.ru, речь идёт о беспилотниках с термобарической, осколочно-фугасной и комбинированной боевой частью. Данный вид оружия позволит уничтожать легкобронированные объекты.

Военный эксперт Юрий Кнутов сообщил порталу nation-news.ru, что подобные беспилотники продемонстрировали высокую эффективность в Нагорном Карабахе и на Ближнем Востоке.

Один из них — израильский "Мини-Гарпия". Дрон с высокой точностью поражал бронетехнику и устаревшие, еще советской разработки, зенитно-ракетные комплексы. Украина планирует приобрести у Израиля и Турции технологии производства подобных дронов. Это говорит о том, что Киев готовится к молниеносной войне на Донбассе", — цитирует издание эксперта.