Турция может использовать приобретённые у России комплексы С-400 по аналогии с "критской моделью".
Такое заявление сделал турецкий министр обороны Хулуси Акар. Он напомнил, что Кипр в 90-х годах купил у РФ комплексы С-300, однако передал их острову Крит из-за резкой критики турецких властей.
"ЗРК С-300 имеется в арсенале системы НАТО. И как оно используется в критской модели, так и мы такое же предложение внесем в повестку переговоров. Мы с США можем найти решение проблемы с С-400", — отметил Акар.
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