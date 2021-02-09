В Турции придумали, как решить проблему с комплексами С-400

Турция может использовать приобретённые у России комплексы С-400 по аналогии с "критской моделью".

Такое заявление сделал турецкий министр обороны Хулуси Акар. Он напомнил, что Кипр в 90-х годах купил у РФ комплексы С-300, однако передал их острову Крит из-за резкой критики турецких властей.