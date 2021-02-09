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В Турции придумали, как решить проблему с комплексами С-400

Силовые структуры » Министерство обороны

Турция может использовать приобретённые у России комплексы С-400 по аналогии с "критской моделью".

Такое заявление сделал турецкий министр обороны Хулуси Акар. Он напомнил, что Кипр в 90-х годах купил у РФ комплексы С-300, однако передал их острову Крит из-за резкой критики турецких властей.

"ЗРК С-300 имеется в арсенале системы НАТО. И как оно используется в критской модели, так и мы такое же предложение внесем в повестку переговоров. Мы с США можем найти решение проблемы с С-400", — отметил Акар.

Автор: Алексей Корнеев
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