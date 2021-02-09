Украина раскрыла план закупок вооружения НАТО в 2021 году

Стало известно о планах Украины по закупкам вооружения НАТО в 2021 году. ВСУ пополнится многими видами иностранного оружия.

Как сообщает издание riafan. ru, список планируемого к закупке вооружения был опубликован департаментом военно-технической политики Украины.

Так, Киев планирует закупить два подводных аппарата-буксировщика и 150 польских парашютов AD-95, а также 80 американских снайперских винтовок Barrett M82. Кроме того, Украина получит 37 литовских комплексов противодействия беспилотникам EDM4S-UА и радарную систему MFTR-2100/39, а также машины разминирования Bozena-4 и Bozena-5.

Отмечается, что столь масштабная закупка вооружения Киевом может быть связана с агрессивными планами в отношении Донбасса.