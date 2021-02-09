Арктические подразделения российской армии получат на вооружение реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" на базе ДТ-30ПМ. Об этом сообщили в Генштабе Вооружённых сил.
Как сообщает издание "Военное обозрение", специальная версия "Торнадо" будет базироваться на РСЗО "Торнадо-Г" на гусеничном шасси двухзвенных вездеходов серии "Витязь" гусеничного транспортёра ДТ-30ПМ.
Отмечается, что более подробной информации об арктической версии "Торнадо-Г" на данный момент нет, вероятно, от базовой версии она будет отличаться лишь шасси. Также неизвестны и сроки поставки комплексов в войска.
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