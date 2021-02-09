Российские подразделения в Арктике получат РСЗО "Торнадо-Г"

Арктические подразделения российской армии получат на вооружение реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" на базе ДТ-30ПМ. Об этом сообщили в Генштабе Вооружённых сил.

Как сообщает издание "Военное обозрение", специальная версия "Торнадо" будет базироваться на РСЗО "Торнадо-Г" на гусеничном шасси двухзвенных вездеходов серии "Витязь" гусеничного транспортёра ДТ-30ПМ.

Отмечается, что более подробной информации об арктической версии "Торнадо-Г" на данный момент нет, вероятно, от базовой версии она будет отличаться лишь шасси. Также неизвестны и сроки поставки комплексов в войска.