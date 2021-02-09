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Облёты вертолётов Ка-52 "Аллигатор" начались в Ростовской области

Силовые структуры » Министерство обороны

В Ростовской области начались облёты новейших боевых вертолётов Ка-52 "Аллигатор".

Как сообщает "Российская газета", в южный военный округ поступило семь таких винтокрылых машин. Отмечается, что вертолёты были привезены в Южный военный округ в разобранном виде самолётами Ил-76 с Дальнего Востока, где они были изготовлены.

Вертолёты Ка-52 "Аллигатор" предназначены для выполнения боевых задач в любых метеорологических условиях и в любое время суток.

Машина прошла "боевое крещение" в Сирии, после чего подверглась глубокой модернизации. На вертолёт было установлено более совершенное оружие и радиоэлектронное оборудование.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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