Облёты вертолётов Ка-52 "Аллигатор" начались в Ростовской области

В Ростовской области начались облёты новейших боевых вертолётов Ка-52 "Аллигатор".

Как сообщает "Российская газета", в южный военный округ поступило семь таких винтокрылых машин. Отмечается, что вертолёты были привезены в Южный военный округ в разобранном виде самолётами Ил-76 с Дальнего Востока, где они были изготовлены.

Вертолёты Ка-52 "Аллигатор" предназначены для выполнения боевых задач в любых метеорологических условиях и в любое время суток.

Машина прошла "боевое крещение" в Сирии, после чего подверглась глубокой модернизации. На вертолёт было установлено более совершенное оружие и радиоэлектронное оборудование.