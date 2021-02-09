На американском военном полигоне в штате Аризона появились украинские танки Т-84 "Оплот".
Как сообщает издание discover24. ru, украинские танки появились на полигоне YPG Threat Systems & Target Simulation. Данные бронемашины производились ещё в СССР, но позже были модернизированы Украиной и переданы Соединённым Штатам. Отмечается. что единственным изменением, внесённым украинскими конструкторами в советский танк, стала система активной защиты "Дрозд". Тем не менее, Украина позиционирует Т-84 как собственный танк.
В США украинские танки будут использоваться для обучения военных навыкам владения бронетехникой и для испытания противотанкового оружия.
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