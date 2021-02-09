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Подразделения ПВО получат системы с точными 3D-моделями местности

Силовые структуры » Министерство обороны

В России подразделения ПВО оснастят системами с точными 3D-моделями местности.

Как сообщает издание voennoedelo. com, подразделения ПВО в Калининградской и Ленинградской областях получили на вооружение уникальную автоматизированную систему для работы со спутниковыми снимками местности, топографическими картами и 3D-моделями, так называемыми "облачными атласами".

Система получила общее название "Единая автоматизированная система обеспечения геопространственной информацией (ЕАСО ГПИ)". Отмечается, что командиры подразделений при помощи неё смогут оперативно выбирать наиболее эффективные позиции и безопасно размещать свои зенитные комплексы, а также просчитать направление удара противника.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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