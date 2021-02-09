В НАТО призвали оснастить танки солнечными батареями

Генеральный секретарь НАТО призвал устанавливать на танки и иную тяжёлую военную технику солнечные батареи.

Как сообщает издание "Военное дело", премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг сообщил, что армии государств мира являются крупными источниками выброса вредных веществ в атмосферу. Генсек североатлантического альянса отметил, что модернизация, предполагающая переход войск к альтернативным источникам энергии, будет выгодна не только в плане экологии, но и в плане военной логистики.

Помимо этого, Столтенберг отметил, что такое преобразование военной техники позволит снизить топливную стоимость её эксплуатации.