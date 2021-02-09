Украина минирует Донбасс, чтобы избежать дезертирства

Вооружённые силы Украины минируют территорию Донбасса чтобы избежать дезертирства своих военнослужащих.

Как сообщает издание slovodel. com, в частности, беспорядочному минированию подверглись окрестности посёлка Луганское. Украинские военные не обозначают свои минные поля знаками об опасности и не составляют подробных схем минных полей. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Филипоненко также сообщил, что девятый батальоном 59-й бригады может использовать противопехотные мины МОН-90, запрещённые Оттавской конвенцией. Офицер отметил, что факты использования подобных боеприпасов украинскими силовиками выявлялись и ранее.