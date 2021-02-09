Новый патрульный корабль заступит на службу в Арктике в 2024 году

Новый патрульный корабль будет введён в строй в 2024 году. Судно будет заниматься патрулированием российских границ в Арктике.

Как сообщает "Российская газета", корабль ледового класса проекта 23550 — шифр "Ермак", получит наименование "Пурга". Он будет заниматься охраной границ в Арктике, защитой экономических ресурсов, а также доставкой грузов в Заполярье.

Заказ на ледокол поступил от погранслужбы ФСБ, а строить судно будут на Выборгском судостроительном заводе. Известно, что на корабле будут размещены установки АК-630М калибра 30 миллиметров, четыре крупнокалиберных пулемета "Корд", переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла" и "Верба".