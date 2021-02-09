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Первый этап опытной эксплуатации БМПТ "Терминатор" завершили на Урале

Силовые структуры » Министерство обороны

В Челябинской области завершили первый этап опытной эксплуатации боевой машины поддержки танков "Терминатор".

Первый этап опытной эксплуатации БМПТ "Терминатор" завершили на Урале

Как сообщает ТАСС, эксперимент проходил на полигоне гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа.

"В ходе опытного применения, которое стартовало 1 декабря 2020 года, экипажи провели серию занятий по вождению, огневой и технической подготовке. Основные усилия были направлены на изучение особенностей органов управления и системы вооружения БМПТ. К эксперименту также привлекались представители завода-изготовителя для оказания методической помощи в обслуживании", — цитирует агентство пресс-службу Центрального военного округа.

Отмечается, что на следующем этапе испытаний БМПТ "Терминатор" применят в боевых порядках танковых подразделений со стрельбой в различных условиях.

Автор: Максим Щегольков
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