США проведут пуск баллистической ракеты в Атлантическом океане

Соединённые Штаты проведут в ближайшие дни в Атлантическом океане пуск баллистической ракеты с подводной лодки.

Как сообщает "Интерфакс", испытательный пуск будет произведён в период с 9 по 14 февраля текущего года. Об этом можно судить, исходя из навигационного предупреждения для мореплавателей NAVAREA.

В связи с испытаниями несколько районов Атлантики будут закрыты, в частности, окрестности Флориды, где будет запущен снаряд, а также район острова Вознесения, где невооруженная головная часть поразит цель.

По некоторым данным, ракета будет запущена с подводной лодки атомного ракетного базирования класса Ohio.