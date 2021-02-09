Латвия передала вооружённым силам Украины партию медицинских внедорожников Land Rover Defender образца 1948 года.
Как сообщает издание riafan. ru, церемония вручения автомобилей состоялась в городе Лиелварде в Латвии. В ней приняли участие министр обороны прибалтийского государства Артис Пабрикс и украинский посол в стране Александр Мищенко.
"Кузов и окна этих автомобилей пуленепробиваемые. Зная, что медики часто получают ранения и гибнут в условиях войны на украинской территории, очень важно улучшить их безопасность и условия труда, чтобы они могли и дальше спасать солдат", — цитирует издание Пабрикса.
Отмечается, что передача автомобилей проводилась в рамках поддержки евроатлантических стремлений Украины.
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