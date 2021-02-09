Латвия подарила Украине бронированные внедорожники Land Rover Defender

Латвия передала вооружённым силам Украины партию медицинских внедорожников Land Rover Defender образца 1948 года.

Как сообщает издание riafan. ru, церемония вручения автомобилей состоялась в городе Лиелварде в Латвии. В ней приняли участие министр обороны прибалтийского государства Артис Пабрикс и украинский посол в стране Александр Мищенко.

"Кузов и окна этих автомобилей пуленепробиваемые. Зная, что медики часто получают ранения и гибнут в условиях войны на украинской территории, очень важно улучшить их безопасность и условия труда, чтобы они могли и дальше спасать солдат", — цитирует издание Пабрикса.

Отмечается, что передача автомобилей проводилась в рамках поддержки евроатлантических стремлений Украины.