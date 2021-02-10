Турция начала новую трансграничную операцию на севере Ирака

Турецкая армия начала проведение трансграничной операции "Коготь орла-2" на севере Ирака.

Как сообщает издание eadaily.com, операция турецких войск направлена против Рабочей партии Курдистана, основный опорные пункты которой расположены на севере Ирака.

«Было установлено, что террористическая организация РПК, которая понесла тяжёлые потери в результате успешных операций, проводимых турецкими вооружёнными силами, по-прежнему продолжает действовать в некоторых районах на севере Ирака. С целью предотвращения террористических атак на нашу страну и обеспечения безопасности наших границ, в соответствии с нашим правом на самооборону, вытекающим из международного права, 10 февраля в 02.55 наши силы безопасности начали операцию Pençe Kartal 2 в районе Гара на севере Ирака», - цитирует издание Минобороны Турции.

Во время первой части операции летом прошлого года турецкая авиация уничтожила более 80 объектов РПК в в Синджаре, Караджаке, Кандиле, Запе, Гаре, Авашине и Хакурке.