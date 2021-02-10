На одном из полигонов на юге Украины прошли учения ВСУ. В манёврах принимали участие экипажи авиации и десантные подразделения.
Как сообщает издание regnum.ru, учения прошли в Херсонской области.
«Основными целями учений было улучшение лётной подготовки экипажей вертолётов, способов боевого применения армейской авиации при высадке воздушного десанта, а также взаимодействия командиров десантно-штурмовых подразделений и экипажей армейской авиации», - цитирует издание пресс-службу командования Объединённых сил вооружённых сил Украины.
По итогам учений главком Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев отметил действия вертолётных экипажей и десантников.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.