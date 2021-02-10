Украинская армия провела учения на юге страны

На одном из полигонов на юге Украины прошли учения ВСУ. В манёврах принимали участие экипажи авиации и десантные подразделения.

Как сообщает издание regnum.ru, учения прошли в Херсонской области.

«Основными целями учений было улучшение лётной подготовки экипажей вертолётов, способов боевого применения армейской авиации при высадке воздушного десанта, а также взаимодействия командиров десантно-штурмовых подразделений и экипажей армейской авиации», - цитирует издание пресс-службу командования Объединённых сил вооружённых сил Украины.

По итогам учений главком Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев отметил действия вертолётных экипажей и десантников.