Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом

Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом для операций по транспортировке войск, оборудования, грузов.

Как сообщает издание c-inform.info, такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA про безопасность полетов в Симферопольском районе полетной информации (РПИ) и отмену ограничения Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и так далее. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», - цитирует издание Криклия.

Отмечается, что воздушное пространство над полуостровом охраняет, в том числе, российские дивизионы зенитных ракетных комплексов С-400.