Сирийские военные ударили по позициям турецких сил в Тархине

Военнослужащие сирийской армии нанесли удар по позициям турецких сил в районе Тархина.

Как сообщает издание topdaynews. ru, в атаке были задействованы российские тактические ракетные комплексы "Точка".

Отмечается, что удар был нанесён с целью пресечения контрабанды нефти из Сирии в Турцию. Выпущенная сирийскими войсками ракета нанесла колоссальный урон позициям турецких сил. По данным некоторых источников, после попадания боеприпас уничтожил всю технику в радиусе 100-150 метров.

Турецкая сторона не представляла официальных данных о погибших и пострадавших.