Российские бомбардировщики отработали нанесение ядерного удара по американским авиабазам в Норвегии.
Как сообщает издание actualnews. org, в качестве условной цели были выбраны американские самолёты B-1B Lancer. Такие бомбардировщики недавно появились на американской авиабазе в Норвегии.
Российские Ту-160 выполнили полёт к берегам Гренландии через нейтральные воды. Удар имитировался по американской авиабазе Туле, а также норвежской площадке, где дислоцированы американские военные самолёты.
Полёт продолжался около 12 часов. Эксперты связывают данные плановые полёты с возросшей активностью американцев в Арктике.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.