Российские бомбардировщики отработали удар по авиабазам США

Российские бомбардировщики отработали нанесение ядерного удара по американским авиабазам в Норвегии.

Как сообщает издание actualnews. org, в качестве условной цели были выбраны американские самолёты B-1B Lancer. Такие бомбардировщики недавно появились на американской авиабазе в Норвегии.

Российские Ту-160 выполнили полёт к берегам Гренландии через нейтральные воды. Удар имитировался по американской авиабазе Туле, а также норвежской площадке, где дислоцированы американские военные самолёты.

Полёт продолжался около 12 часов. Эксперты связывают данные плановые полёты с возросшей активностью американцев в Арктике.