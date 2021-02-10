Войска США сняли охрану с нефтяных месторождений в Сирии

Американские войска сняли охрану с нефтяных месторождений на севере Сирии.

Как сообщает издание u-f.ru, заявление о том, что войска США больше не будут охранять нефтяные месторождения в Сирии, распространило американское военное ведомство. Пентагон намерен сосредоточить все силы на борьбе с террористами.

В минобороны США отметили, что 900 американских военных и гражданских лиц на севере Сирии не имеют полномочий помогать какой-либо компании, занимающейся разработкой и добычей нефти. Американцы могут оказывать помощь только гражданскому населению, проживающему в районах нефтедобычи.