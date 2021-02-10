На вооружении российской армии появятся тропосферные системы РЭБ

На вооружении российской армии появятся тропосферные системы РЭБ, способные подавлять различную технику противника.

Как сообщает издание ianed. ru, данные системы будут воздействовать на противника отражённым от тропосферы радиоизлучением. Это позволит увеличить радиус действия таких систем, а также затруднит их поражение. Определить координаты такого радиоизлучения будет практически невозможно.

Данные комплексы будут подавлять спутниковую GPS навигацию противника, что сделает невозможным применение им наземной техники, авиации, морских судов и беспилотников.