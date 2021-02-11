СМИ обратили внимание на укрепление военного союза России и Белоруссии

Издание "Свободная пресса" обратило внимание на публикацию в The National Interest, в которой говорится об укреплении военного союза России и Белоруссии.

Американский журнал в своей публикации отмечает, что несмотря на периодически возникающие разногласия, Россия и Белоруссия по основным моментам придерживаются одних позиций.

Авторы публикации говорят о том, что военные учения "Запад-2021", которые состоятся осенью текущего года, "цементируют военный союз России и Белоруссии".

Манёвры пройдут в Москве, Брянской, Смоленской, Курской и Калининградской областях. Эксперты отмечают, что в учениях примут участие силы ВВС и системы ПРО, которые в январе уже были испытаны Россией и Белоруссией.