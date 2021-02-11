Эсминцы ВМС США Porter и Donald Cook вышли из Чёрного моря

Американские эсминцы Porter и Donald Cook покинули воды Чёрного моря после проведения операций с союзниками по НАТО.

"Эсминцы ВМС США Porter и Donald Cook вышли из Черного моря после проведенных в течение 17 дней совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО", — цитирует ТАСС сообщение посольства США в Киеве.

Ранее Национальный центр управления обороной России сообщал о том, что следит за действиями американских эсминцев в Чёрном море. Кроме того, на фоне захода в море эсминцев ВМС США фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" провёл комплекс учений.