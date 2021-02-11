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Робот "Удар" сможет воевать на автопилоте и взаимодействовать с дронами

Силовые структуры » Министерство обороны

Робототехнический комплекс "Удар" сможет работать автономно и взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами.

Робот "Удар" сможет воевать на автопилоте и взаимодействовать с дронами

Как сообщает ТАСС, об особенностях комплекса рассказал индустриальный директор комплекса вооружений корпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"При разработке "Удара" специалисты предприятия апробировали возможность движения робота в автономном режиме. Для этого в состав комплекса включена подсистема планирования движения на базе датчиков и измерителей. На основании получаемых данных формируется маршрут движения робота, при этом учитывается рельеф местности и могут рассчитываться параметры боевого задания", — цитирует агентство Оздоева.

Отмечается, что "Удар" может взаимодействовать и с беспилотниками привязного типа, питание которых осуществляется комплексом. Летательные аппараты могут быть применены для доразведки и ретрансляции радиоканала управления.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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