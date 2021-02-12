ПВО России смогут сбивать над Крымом любой самолёт без предупреждения

Российские ПВО получили право без предупреждения сбивать любой самолёт, находящийся над территорией Крыма.

Как сообщает издание avia. pro, несмотря на то, что Украина предложила странам НАТО использовать воздушное пространство над Крымом для своих целей, Россия выразила готовность атаковать любой самолёт или иной летательный аппарат, нарушающий российское воздушное пространство.

Издание отмечает, что в Североатлантическом альянсе осведомлены, что российская сторона без предупреждения откроет огонь по любому летательному аппарату над Крымом, и не станет разбираться в причинах его появления там. В виду этого, заявление Украины можно расценивать как попытку столкнуть Россию и НАТО. Учитывая эти обстоятельства эксперты полагают, что провокаций в воздушном пространстве над Крымом ожидать не стоит.