Великобритания и Эстония проводят совместные военные учения в "суровых зимних условиях".
Как сообщает издание rueconomics.ru, учения проводились на центральном военном полигоне Эстонии. В манёврах принимали участие военнослужащие британской армии, бойцы эстонского Скаутского батальона, а также военные международного батальона НАТО "Зимний лагерь". Руководитель последнего, Джим Хэдвилд, что учения проводились в суровых зимних условиях, температура воздуха составляла минус 20 градусов.
"Мы хотели ощутить настоящую эстонскую зиму, так что мы можем проверить самих себя в этих сложных условиях", - цитирует издание военачальника.
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