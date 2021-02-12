Великобритания и Эстония проводят совместные учения в суровых условиях

Великобритания и Эстония проводят совместные военные учения в "суровых зимних условиях".

Как сообщает издание rueconomics.ru, учения проводились на центральном военном полигоне Эстонии. В манёврах принимали участие военнослужащие британской армии, бойцы эстонского Скаутского батальона, а также военные международного батальона НАТО "Зимний лагерь". Руководитель последнего, Джим Хэдвилд, что учения проводились в суровых зимних условиях, температура воздуха составляла минус 20 градусов.