НАТО планирует увеличить финансирование на активность у российских границ. Соответствующее заявление сделал генсек организации.
Как сообщает издание riafan. ru, главы военных ведомств стран-участниц Североатлантического альянса проведут конференцию, основной темой которой станет увеличение финансирования на активность у российских границ. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Переговоры пройдут 17-18 февраля в формате видеоконференции. Отмечается, что главы министерств обороны подготовят новую стратегическую концепцию НАТО.
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