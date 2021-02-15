НАТО планирует увеличить финансирование на активность у границ России

НАТО планирует увеличить финансирование на активность у российских границ. Соответствующее заявление сделал генсек организации.

Как сообщает издание riafan. ru, главы военных ведомств стран-участниц Североатлантического альянса проведут конференцию, основной темой которой станет увеличение финансирования на активность у российских границ. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Переговоры пройдут 17-18 февраля в формате видеоконференции. Отмечается, что главы министерств обороны подготовят новую стратегическую концепцию НАТО.