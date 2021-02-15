Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля на окрестности Дамаска.
Как сообщает ТАСС, такую информацию приводит агентство SANA.
"Сегодня в 01:18 (02:18 мск) израильский противник произвел серию ракетных ударов со стороны оккупированных Голанских высот, а также со стороны Галилеи, поразив некоторые цели в окрестностях Дамаска", — цитирует ТАСС агентство.
Отмечается, что большую часть ракет сирийским войскам удалось сбить. Данные о жертвах и разрушениях на данный момент не приводятся.
В Израиле информацию об атаке никак не комментируют.
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