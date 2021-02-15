Сирийские ПВО отбили ракетную атаку Израиля

Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля на окрестности Дамаска.

Как сообщает ТАСС, такую информацию приводит агентство SANA.

"Сегодня в 01:18 (02:18 мск) израильский противник произвел серию ракетных ударов со стороны оккупированных Голанских высот, а также со стороны Галилеи, поразив некоторые цели в окрестностях Дамаска", — цитирует ТАСС агентство.

Отмечается, что большую часть ракет сирийским войскам удалось сбить. Данные о жертвах и разрушениях на данный момент не приводятся.

В Израиле информацию об атаке никак не комментируют.