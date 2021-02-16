Российский истребитель вывел из строя системы американского самолёта

Российский истребитель Су-35 вывел из строя системы американского истребителя-бомбардировщика F/A-18E Super Hornet в Сирии.

Как сообщает издание avia. pro, во время одной из миссий американской авиации истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet подвергся атаке неизвестной системы РЭБ. У машины стали отказывать системы наведения, а пилот стал испытывать трудности с управлением машиной.

Американские информагентства отмечают, что в это время в непосредственной близости находился российский Су-35, базирующийся на базе Хмеймим. СМИ утверждают, что российский самолёт начал преследование и отработал атаку на американский истребитель-бомбардировщик.