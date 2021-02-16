Россия арендует в Белоруссии две военные базы

Россия получила две военные базы на юго-западе и в центре Белоруссии. Срок аренды пока неизвестен.

Как сообщает издание shraibikus. com, вооружённые силы России получили в своё распоряжение базу на юго-западе и станцию связи в центре республики.

Срок аренды Россией двух военных баз в Белоруссии истекал в нынешнем году, долгое время не удавалось согласовать его продление. Однако события, последовавшие за выборами президента в Белоруссии, существенно повлияли на ход переговоров.

На данный момент неизвестно, на каких условиях Россия получила базы. Предполагается, что российская сторона до конца текущего года перебросит в республику средства истребительной и бомбардировочной авиаций. Отмечается, что ранее власти Белоруссии были против размещения в стране российской авиации.