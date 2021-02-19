Экипажи российских истребителей Су-27 провели в небе над Балтикой ракетные стрельбы.
Как сообщает "Интерфакс", истребители морской авиации Балтфлота провели стрельбы по воздушным мишеням.
"Пилоты отработали задачи обнаружения и уничтожения воздушных мишеней, имитирующих самолеты условного противника, с использованием подвесного вооружения как одиночно, так и в составе пары. В качестве имитаторов воздушных целей использовались самолетные малогабаритные мишени М6", — цитирует издание официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.
Отмечается, что стрельбы проводились как в дневное, так и в ночное время.
Кроме того, молодые лётчики впервые выполнили перехват и уничтожение целей, а также провели воздушные бои с условным противником.
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