Стали известны сроки испытания новейшей отечественной гиперзвуковой ракеты "Гремлин".
Как сообщают "Известия", испытания боеприпаса намечены на 2023 год.
На оперативно-мобилизационном сборе, прошедшем 9 февраля, глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что высокоточные гиперзвуковые комплексы различного базирования станут основой для укрепления потенциала неядерного сдерживания России.
Тактико-технические характеристики ракеты на данный момент неизвестны. Предположительно, боеприпас сможет поражать цели на расстоянии до 1,5 тысяч километров и развивать максимальную гиперзвуковую скорость до шести Махов.
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