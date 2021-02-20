Стали известны сроки испытаний гиперзвуковой ракеты "Гремлин"

Стали известны сроки испытания новейшей отечественной гиперзвуковой ракеты "Гремлин".

Как сообщают "Известия", испытания боеприпаса намечены на 2023 год.

На оперативно-мобилизационном сборе, прошедшем 9 февраля, глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что высокоточные гиперзвуковые комплексы различного базирования станут основой для укрепления потенциала неядерного сдерживания России.

Тактико-технические характеристики ракеты на данный момент неизвестны. Предположительно, боеприпас сможет поражать цели на расстоянии до 1,5 тысяч километров и развивать максимальную гиперзвуковую скорость до шести Махов.