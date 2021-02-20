Министерство обороны России заключило контракт на поставку первой партии беспилотников "Альтиус-РУ".
Как сообщает rt. com, это следует из материалов к докладу министра промышленности Татарстана Альберта Каримова.
"В рамках реализации государственного контракта на ОКР (опытно-конструкторские работы) "Альтиус-РУ" по разработке БЛА подписан государственный контракт на изготовление и поставку установочной партии БЛА", — цитирует издание Каримова.
Контракт на создание разведывательно-ударного беспилотника с Уральским заводом гражданской авиации военное ведомство заключило в конце 2019 года.
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