Минобороны заключило контракт на поставку беспилотников "Альтиус-РУ"

Министерство обороны России заключило контракт на поставку первой партии беспилотников "Альтиус-РУ".

Как сообщает rt. com, это следует из материалов к докладу министра промышленности Татарстана Альберта Каримова.

"В рамках реализации государственного контракта на ОКР (опытно-конструкторские работы) "Альтиус-РУ" по разработке БЛА подписан государственный контракт на изготовление и поставку установочной партии БЛА", — цитирует издание Каримова.

Контракт на создание разведывательно-ударного беспилотника с Уральским заводом гражданской авиации военное ведомство заключило в конце 2019 года.