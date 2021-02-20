США и Литва укрепляют сотрудничество в сфере ядерной безопасности. Американцы разместят в стране специальное оборудование.
Как сообщает издание rueconomics. ru, Вашингтон разместит в Литве аппаратуру, предназначенную для обнаружения радионуклидов ксенона, образующихся в ходе ядерных реакций. Данное оборудование будет установлено до конца февраля текущего года.
"Мы особенно ценим долгие годы сотрудничества с Литвой в области ядерной безопасности и физической безопасности", — цитирует издание посла США в Литве Роберта Гилкриста.
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