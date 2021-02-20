Новую систему борьбы с беспилотниками представит Россия за рубежом

Новая российская система борьбы с беспилотными летательными аппаратами будет представлена на международной выставке IDEX 2021.

Как сообщает телеканал "Звезда", "Рособоронэкспорт" представит на выставке в Абу-Даби комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент-Патруль", способный подавлять БПЛА на расстоянии до 20 километров. Кроме того, на мероприятии будут представлены комплексы "Купол" и "Рубеж-Автоматика", которые осуществляют наблюдение и непробиваемый дронами купол над объектом.

Отмечается, что в систему также входит электромагнитное ружье "Пищаль", которое подавляет каналы управления и навигации БПЛА на расстоянии до двух километров.

Для физического устранения дронов противника в составе системы задействуются комплексы "Панцирь-С1М" и "Тор".