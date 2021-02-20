Новая российская система борьбы с беспилотными летательными аппаратами будет представлена на международной выставке IDEX 2021.
Как сообщает телеканал "Звезда", "Рособоронэкспорт" представит на выставке в Абу-Даби комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент-Патруль", способный подавлять БПЛА на расстоянии до 20 километров. Кроме того, на мероприятии будут представлены комплексы "Купол" и "Рубеж-Автоматика", которые осуществляют наблюдение и непробиваемый дронами купол над объектом.
Отмечается, что в систему также входит электромагнитное ружье "Пищаль", которое подавляет каналы управления и навигации БПЛА на расстоянии до двух километров.
Для физического устранения дронов противника в составе системы задействуются комплексы "Панцирь-С1М" и "Тор".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Объединение России, Украины и Белоруссии пугает Запад: подробнее о нём рассказал политолог РАНХиГС Александр Новокрещёнов.