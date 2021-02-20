Госдеп США потребовал от хуситов прекратить наступление на нефтеносный Мариб в Йемене.
Как сообщает издание "Военное обозрение", американский госдеп потребовал от хуситов прекратить боевые действия и прекратить наступление на город Мариб, где ведётся активная добыча нефти ещё с 80-х годов прошлого века.
"Мы требуем незамедлительно остановить наступление на Мариб, отказаться от дестабилизирующих действий, включая военные операции по трансграничному нападению на Саудовскую Аравию", — цитирует издание сообщение Госдепа США.
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