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США потребовали от хуситов прекратить наступление на Мариб в Йемене

Силовые структуры » Министерство обороны

Госдеп США потребовал от хуситов прекратить наступление на нефтеносный Мариб в Йемене.

Как сообщает издание "Военное обозрение", американский госдеп потребовал от хуситов прекратить боевые действия и прекратить наступление на город Мариб, где ведётся активная добыча нефти ещё с 80-х годов прошлого века.

"Мы требуем незамедлительно остановить наступление на Мариб, отказаться от дестабилизирующих действий, включая военные операции по трансграничному нападению на Саудовскую Аравию", — цитирует издание сообщение Госдепа США.

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Автор: Максим Щегольков
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