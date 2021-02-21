Стало известно, как определяют террористов в аэропортах

Федеральная служба безопасности уже долгое время держит под особым контролем рейсы из мусульманских стран. Об этом сообщил "Московскому комсомольцу" анонимный сотрудник ФСБ.

Также особое внимание силовики уделяют выходцам из стран СНГ, которые возвращаются из европейских стран. Людей, которые особо заинтересовали ФСБ, расспрашивают о том, что они делали в той или иной стране, почему решили вернуться и на какие средства жили в последние годы.

"Вот если человек прожил, например, полтора года в Турции, несомненно, присутствует повод для опроса", — пояснил сотрудник ФСБ.