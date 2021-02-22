Благодаря действиям российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет обеспечен долгосрочный мир.
Такое мнение РИА "Новости" высказал министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.
"Конечно же, предстоит немало сделать в плане восстановления ее боеготовности и модернизации, но как бы там ни было, это должно быть сделано. Второе, Армения по-прежнему остается гарантом безопасности народа Арцаха, и эту историческую миссию мы никогда с себя не снимем", — отметил глава Минобороны.
"Ну и третье, наверное, самое главное — это, конечно же, российское военное присутствие в регионе, благодаря чему сначала удалось добиться прекращения огня, а впоследствии — попросту предотвратить гуманитарную катастрофу. Я думаю, что благодаря совместным с Российской Федерацией усилиям будет обеспечен долгосрочный мир в регионе", — добавил Арутюнян.
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