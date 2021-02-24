Премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил о неэффективности российских комплексов "Искандер".
Как сообщает издание "Ведомости", Пашинян заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе большая часть выпущенных комплексами ракет не взорвалась. Так премьер-министр Армении отреагировал на заявление экс-президента страны Сержа Саргсяна о том, что армянские войска могли бы использовать "Искандеры" на четвёртый день ведения боевых действий.
"Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%?" — цитирует издание Пашиняна.
Журналист, задавший вопрос премьер министру усомнился, что такое возможно. На это Пашинян ответил: "Не знаю… Может, оружие 80-х".
Отмечается, что данные комплексы Армения получила одной из первых стран в 2016 году.
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