Стратегические бомбардировщики ВВС США прибыли в Норвегию для проведения совместных учений.
Как сообщает издание "Военное дело", бомбардировщики B-1B Lancer были переброшены с авиабазы Дайс в Техасе на норвежскую авиабазу Эрланн.
"Очень жду возможности продемонстрировать нашу способность проводить операции из этого нового места и выполнять миссию в новых условиях. Учения с такими союзниками, как Норвегия, позволяют нам оттачивать наши возможности по сдерживанию и обороне, а также укреплять стабильность в регионе", — цитирует издание командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригиана.
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