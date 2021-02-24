Американские бомбардировщики прибыли в Норвегиюя для совместных учений

Стратегические бомбардировщики ВВС США прибыли в Норвегию для проведения совместных учений.

Как сообщает издание "Военное дело", бомбардировщики B-1B Lancer были переброшены с авиабазы Дайс в Техасе на норвежскую авиабазу Эрланн.

"Очень жду возможности продемонстрировать нашу способность проводить операции из этого нового места и выполнять миссию в новых условиях. Учения с такими союзниками, как Норвегия, позволяют нам оттачивать наши возможности по сдерживанию и обороне, а также укреплять стабильность в регионе", — цитирует издание командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригиана.