В украинской армии командир вымогал деньги у военнослужащего за сбитый на учениях беспилотник.
Как сообщает издание riafan. ru, об инциденте сообщил офицер управления НМ ЛНР Александр Мазейкин. Известно, что солдат ВСУ зенитно-артиллерийского дивизиона 92-й отдельной механизированной бригады обратился на горячую линию Министерства обороны Украины и пожаловался на командира. Боец рассказал, что во время тренировки случайно сбил дрон, снимавший учения, из ПЗРК "Игла".
"Командир дивизиона начал вымогать у солдата возместить ущерб и приобрести новый БПЛА", — цитирует издание Мазейкина.
После жалобы военнослужащего проводится проверка.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Александр Лукашенко потерпел неудачу на переговорах с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи, что означает его скорую отставку.