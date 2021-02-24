Командир ВСУ вымогал у подчинённого деньги за сбитый беспилотник

В украинской армии командир вымогал деньги у военнослужащего за сбитый на учениях беспилотник.

Как сообщает издание riafan. ru, об инциденте сообщил офицер управления НМ ЛНР Александр Мазейкин. Известно, что солдат ВСУ зенитно-артиллерийского дивизиона 92-й отдельной механизированной бригады обратился на горячую линию Министерства обороны Украины и пожаловался на командира. Боец рассказал, что во время тренировки случайно сбил дрон, снимавший учения, из ПЗРК "Игла".

"Командир дивизиона начал вымогать у солдата возместить ущерб и приобрести новый БПЛА", — цитирует издание Мазейкина.

После жалобы военнослужащего проводится проверка.