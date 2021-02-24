Модуль разведки и управления "Барнаул-Т" представили за рубежом

Российский модуль разведки и управления "Барнаул-Т" был впервые представлен за рубежом на выставке IDEX-2021.

Как сообщает издание shraibikus. com, модуль числится в составе единой системы управления войсками в тактическом звене. Известно, что данный комплекс способен обеспечивать средствами автоматизации, связи и обмена данными командный пункт тактических воинских формирований ПВО.

Отмечается, что "Барнаул-Т" существенно повышает эффективность управления войсками и вооружением, а также мобильность техники в условиях реальной боевой обстановки.